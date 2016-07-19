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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19/7/2016 مقابل الجنيه المصري داخل محلات الصاغة تستقر نسبياً

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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19/7/2016 مقابل الجنيه المصري داخل محلات الصاغة تستقر نسبياً سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19/7/2016 مقابل الجنيه المصري داخل محلات الصاغة تستقر نسبياً

بدأت الذهب اليوم في في جمهورية مصر العربية في محلات الصاغة حالة من الإرتفاع الملحوظ، حيث بدأ بالصعود النسبي وذلك بسبب إرتباط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والتأثر الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة، حيث ارتفع الذهب اليوم بقمية 5 جنيهات.

هذا ونقدم لكم الان تفصيل مجمل عن سعر الذهب عيار 10، 14، 18، 21، 22، 24 كذلك سعر وقية الذهب وسعر جنيه الذهب وسعر كيلو الذهب بالجنيه المصري، يذكر ان البنك الفيدرالي الأمريكي أصدر قرار سابقاً برفع الفائدة الأمر الذي قد يؤثر سلباً على قيمة الشراء والبيع للذهب في مصر.

هذا وينشط سوق الذهب وخصوصاًَ سعر عيار 21 مع انتهاء شهر رمضان وذلك بعد الإقبال على الأفراح والمناسبات في الجمهورية، حيث نقدم لكم عبر موقع مصر فايف متابعة حصرية لجميع اسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بمراقبة تغيرات الأسواق المصرية وتزويدكم مباشرة بأخر الأسعار بمحلات الصاغة بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي.
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19/7/2016

 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19/7/2016 مقابل الجنيه المصري في حالة من الإستقرار الواضح، حيث جاءت الذهب اليوم في ثبات تام مقارنة بأسعار يوم أمس.

بلغ سعر الذهب عيار 24 بقيمة 474 جنيه.
    بلغ سعر الذهب عيار 21 بـقيمة 415 جنيه.
    بلغ سعر الذهب عيار 18 بـقيمة 356 جنيه.
    بلغ  سعر جنيه الذهب بـقيمة 3320 جنيه.
    بلغ سعر وقية الذهب عالميا بـقيمة 1327 دولار.
    سعر كيلو الذهب 474274 جنيهاً.
    سعر عيار 10 يبلغ قيمة 198 جنيه.
    سعر عيار 22 يبلغ قيمة 435 جنيه.

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