3 أشياء تحدث لجسمك بعد مغادرة العمل.. تعرف عليها

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor"، بعض الأعراض التى تحدث للجسم عند مغادرة العمل، وتتضمن الآتى:

1. عقلك يكون نشيطا:لأن الخروج من العمل يساعد على زيادة معدل تدفق الدم إلى الجسم، وقد يكون تدفق الدم محملا بالأكسجين ما يساعد على تحسين التركيز ورفع الطاقة، لأن الجلوس لفترات طويلة فى العمل والنظر للشاشة يمنع تدفق الدم إلى الجسم بشكل أفضل.

2. يكون الشخص أكثر سعادة:لأن بيئة العمل قد تكون بائسة تستنزف الذهن والتفكير، لكن بعد الخروج من العمل قد يعمل المخ بشكل تلقائى دون وعى ويكون أكثر سعادة ويستوعب مشاعر الآخرين ويكون الشخص أكثر سعادة، موضحا أنه من الممكن التغلب على الحالة المزاجية السيئة فى العمل بالدردشة لمدة دقيقتين مع أحد الزملاء المقربين لك لتعزيز مزاجك.

3. تقل رغبتك فى تناول السكريات عند الخروج من العمل:لأنه فى الواقع قد يأكل الأشخاص ما يصل إلى ثلاث مرات أكثر فى العمل مما يكون عليه فى اليوم العادى بالمنزل.

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