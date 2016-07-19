لبنى القاسمي تشارك في اجتماع تمكين المرأة اقتصاديا في العاصمة الكوستاريكية

شاركت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح في أجتماع الفريق العامل رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة لتمكين المرأة اقتصاديا وذلك في العاصمة الكوستاريكية سان هوزيه تحت رعاية وحضور فخامة لويس غييرمو سويلس رئيس جمهورية كوستاريكا.

كما حضرت الأجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي أشا روز - نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي وعدد من المنظمات غير الحكومية حيث يهدف الاجتماع إلى تناول أفضل الممارسات والدروس المستفادة حول تمكين المرأة اقتصاديا كما يلقي الضوء على التحديات التي تواجه تمكين المرأة اقتصاديا والحلول والتوصيات بشأنها.

وأشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي بالعمل الذي يقوم به أعضاء فريق العمل والنتائج التي تم التوصل إليها حول تمكين المرأة اقتصاديا واستعرضت معاليها الدور الذي تقوم به حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله نحو تمكين المرأة اقتصاديا حيث تؤمن حكومة الإمارات أن تمكين المرأة أمر أساسي لتحقيق التنمية التي يشهدها مجتمعنا الحديث والمتقدم .

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في شهر ديسمبر 2012 بشأن إلزامية عضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية وفي مايو من عام 2015 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل " مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" في جميع ميادين العمل والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محليا ودوليا إذ يهدف إنشاء المجلس إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل في قطاعات الدولة كافة، فضلا عن العمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار.

كما التقت معالي وزيرة الدولة للتسامح على هامش الأجتماع بفخامة الرئيس الكوستاريكي لويس غييرمو وقدمت معاليها الشكر على حسن الاستقبال والضيافة .. فيما رحب الرئيس الكوستاريكي بالمشاركة الفاعلة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في اجتماعات فريق العمل رفيع المستوى لتمكين المرأة اقتصاديا حيث أعرب فخامته عن تطلعه لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القريب العاجل.