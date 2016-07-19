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منظمة: نصف الأطفال السوريين اللاجئين فى لبنان خارج الدراسة

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منظمة: نصف الأطفال السوريين اللاجئين فى لبنان خارج الدراسة منظمة: نصف الأطفال السوريين اللاجئين فى لبنان خارج الدراسة
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن أكثر من نصف الأطفال السوريين فى سن الدراسة المسجلين فى لبنان البلغ عددهم ما يقرب من 500 ألف طفل لا يذهبون إلى المدرسة ولا يحصلون على أى تعليم رسمى.

وأضافت المنظمة الدولية الرائدة فى مجال حقوق الإنسان أنه على الرغم من سماح لبنان بتسجيل الأطفال اللاجئين السوريين مجانا فى المدارس الحكومية إلا أن محدودية الموارد والإقامة، وكذلك القيود المفروضة على العمل على أولياء الأمور تبقى الأطفال بعيدا من الدراسة.

نتائج المنظمة التى تتخذ من نيويورك مقرا جاءت فى تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء.

منذ بدء الصراع فى سوريا فى مارس 2011، فر مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان، والتى تضم الآن نحو 1.1 مليون لاجئ مسجل.

وقالت المنظمة إن هناك ما يقرب من 500 ألف طفل سورى تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية عشر عاما فى لبنان.

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مصر 365