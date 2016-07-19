منظمة: نصف الأطفال السوريين اللاجئين فى لبنان خارج الدراسة

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن أكثر من نصف الأطفال السوريين فى سن الدراسة المسجلين فى لبنان البلغ عددهم ما يقرب من 500 ألف طفل لا يذهبون إلى المدرسة ولا يحصلون على أى تعليم رسمى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت المنظمة الدولية الرائدة فى مجال حقوق الإنسان أنه على الرغم من سماح لبنان بتسجيل الأطفال اللاجئين السوريين مجانا فى المدارس الحكومية إلا أن محدودية الموارد والإقامة، وكذلك القيود المفروضة على العمل على أولياء الأمور تبقى الأطفال بعيدا من الدراسة.
نتائج المنظمة التى تتخذ من نيويورك مقرا جاءت فى تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء.
منذ بدء الصراع فى سوريا فى مارس 2011، فر مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان، والتى تضم الآن نحو 1.1 مليون لاجئ مسجل.
وقالت المنظمة إن هناك ما يقرب من 500 ألف طفل سورى تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية عشر عاما فى لبنان.