سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19/7/2016 في السوق السوداء والبنوك في مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء الثلاثاء 19-7-2016 مقابل العملة المحلية الجنيه المصرى، لازال الدولار يواصل حالة تذبذبه في سعره الغير تابث بشكل يومي، بل بشكل نصف يومي لأن أسعار الدولار في تعاملات الصباح بالاسواق السوداء بمختلف المحافظات تختلف مع أسعار تعاملات المساء، و الكل الآن يبحث عن السعر الحالي للدولار في التعاملات اللحظية.

سجل سعر صرف الدولار اليوم ارتفاعاً طفيفا مقارنة مع يوم أمس حيث سجل 11.30 جنيه للشراء، و بخصوص البيع فقد سجل سعر 11.40 جنيه للبيع بالسوق السوداء لمعظم المحافظات، و المرجح الحفاظ على نفس هذا السعر في التعاملات المسائية للعملة الخضراء Dollars، نذكركم أن سعر الدولار كان قبل ثلاث أيام ما بين 11.50 إلى 11.35 جميه، أي أن قيمة الإنخفاض في قيمته في اليومين الحاليين قد بلغ 15 قرش.

شهدت الاسواق السوداء قفزة كبيرة في هذا الأسبوع للدولار الأمريكى، فبعدما كان تابثا ما بين 11.05 إلى 11.20 أصبح الأن يدق طبول 12 جنيه، و بهذا الشكل فإن توقعات المختصين المصريين في هذا الشأن قد صدقت لأنهم كانوا يتوقعوا حدوث هذا مع فصل الصيف، لأن المصريين بالخارج يتدفقون بالألاف في الوقت الحالي و معهم العملة الصعبة بالإضافة لكثرة الطلب عليها.

البنوك و شركات الصرافة التابعة للبنك المركزي لازالت تحافظ على نفس الأرقام السابقة التي تعودتم عليها، و قد سجلت التعاملات البنكية الرسمية اليوم ثباتاً و إستقراراً متوقع بحيث بلغ سعر شراء دولار واحد 8.85 جنيه مصرى و بخصوص سعر بيع الدولار فى البنك المركزي و شركات الصرافة فهو بمبلغ 8.88 جنيه.

لكل من يتساءل عن سعر صرف العملة المحلية مقاربة الورقة الخضراء اي الجنيه المصرى مقابل الدولار الامريكى في البنك المركزي فإنه عند 878 قرشا دولاراً.

شبكةعيونالإخبارية

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