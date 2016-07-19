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السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بكرداسة بعد تفحم محتوياتها

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السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بكرداسة بعد تفحم محتوياتها السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بكرداسة بعد تفحم محتوياتها
سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب بشقة سكنية فى منطقة برك الخيام التابعة لدائرة قسم كرداسة، وذلك بعد انتقال 3 سيارات إطفاء، وتم منع خطر امتداده للمجاورات.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية فى كرداسة، و على الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء و بصحبتهم سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق، وتفحمت كافة محتويات الشقة جراء اشتعال النيران بها.

- الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بشارع جسر السويس
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