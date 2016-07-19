الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة مداهمات للمنازل فى الضفة الغربية والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم (الثلاثاء) حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وواصلت حصارها لمحافظة الخليل جنوب الضفة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا وشابين من مخيم الدهيشة وبلدة تقوع فى محافظة بيت لحم (جنوب الضفة) بعد مداهمة منازلهم، كما اعتقلت 4 آخرين من محافظة نابلس (شمال الضفة).

وأشارت إلى أن قوة عسكرية كبيرة يزيد عددها على المئة جندى من قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، تزامنا مع إغلاق الحاجز العسكرى قرب مدخل المخيم.

وهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس اليوم أربعة مخازن، وكراجا لتصليح السيارات، ومغسلة سيارات فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

>وأشارت مصادر مقدسية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى يبلغ من العمر 14 عاما من قرية العيسوية وسط القدس المحتلة، بعد دهم منزل ذويه.

وواصلت قوات الاحتلال حصارها لمحافظة الخليل للأسبوع الثانى على التوالى وإغلاق بلدات سعير والشيوخ وبنى نعيم ويطا، وما زالت تغلق بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والحواجز العسكرية مداخل عدة بلدات وقرى ومخيمات فى المحافظة، كما داهمت عدة أحياء فى مدينة الخليل، ونصبت حاجزا على مدخلها الغربي، وفتشت سيارات المواطنين ودققت فى بطاقاتهم الشخصية،

>وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينيا من بلدة بنى نعيم، وفتشت محلا تجاريا وعدة منازل فى مدينة الخليل وبلدة يطا، وداهمت وادى سود فى بلدة دورا بالخليل.

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