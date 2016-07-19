المتحدث باسم الحكومة البريطانية يرحب بزيارة حاكم دبى إلى لندن

رحب إدوين صمويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بزيارة الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم حاكم دبى ونجله الشيخ حمدان إلى بريطانيا.

ونشر صمويل صورة لهما على صفحته الخاصة بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر" وهما يتنقلان بمترو لندن معلقا عليها، "أهلا وسهلا .. الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى ونجله الشيخ حمدان خلال تنقلهما بمترو لندن".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، شريطا مصورا يظهر، محمد بن راشد آل مكتوم نائب، حاكم دبى ونجله، داخل مترو الأنفاق بالعاصمة البريطانية لندن.

- بالفيديو.. محمد بن راشد ونجله يستقلان مترو لندن بين الركاب

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