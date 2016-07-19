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لعلاج السخونية عند الأطفال.. الكمادات الباردة والسوائل

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لعلاج السخونية عند الأطفال.. الكمادات الباردة والسوائل لعلاج السخونية عند الأطفال.. الكمادات الباردة والسوائل
السخونية أو الحمى ليست دائما أمرًا سيئًا، إذ أنها فى الواقع رد فعل طبيعى من الجهاز المناعى لوجود فيروس أو عدوى بكتيرية.

ويستطيع الجهاز المناعى لمعظم الأطفال الأصحاء علاج الحمى أو السخونية خلال 3 إلى 5 أيام فى ظل الظروف العادية، والسبب الأكثر شيوعًا للحمى عند الأطفال هو العدوى الفيروسية.

وفى بعض الحالات، يمكن أن يسبب التسنين ارتفاعا طفيفا فى درجة حرارة الجسم لدى الأطفال الأصغر سنًا، ويمكن أن تكون علامة على وجود عدوى خطيرة.

وفيما يلى أهم 3 طرق للحد من السخونية والحمى لدى الأطفال، وفقاً لموقع “Top10homeremedies”:

1- الكمادات الباردة
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>أول شىء يمكن فعله فى أقرب وقت هو وضع منشفة مبللة على جبين طفلك لخفض درجة الحرارة بسرعة.
>يمكنك أيضا استخدام منشفة رطبة على الإبطين والقدمين واليدين والفخذ لخفض درجة الحرارة.
>ملاحظة: أبدا استخدام الماء البارد أو الثلج للغاية، لأنه قد يتسبب فى زيادة درجة حرارة الجسم الداخلية.
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2- خذ حمام فاتر
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> الحمام الفاتر يساعد على الاسترخاء ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، وسوف يساعد على النوم بشكل أفضل، ويعزز سرعة الشفاء.

بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، يجب إعطاؤهم حماما فاتر ا 2 أو 3 مرات فى اليوم، وبعد كل حمام، ألبسى طفلك على الفور.
>ملاحظة: يحذر استخدام الماء الساخن جدا أو البارد جدًا، لأنه قد يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية.
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3- تناول المزيد من السوائل
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>من المهم زيادة السوائل فى الجسم، لتحل محل السوائل المفقودة من خلال التعرق لمنع الجفاف، إذ أنه يؤدى إلى العديد من المضاعفات الأخرى وتأخر الشفاء.

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