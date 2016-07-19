تعرف على ما يحدث لجسمك عند نقص البروتينات

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن البروتينات من المكونات الأساسية التى يحتاجها الجسم، لأنها توفر الطاقة اللازمة لعمل الجسم بكفاءة ونمو العضلات ومسئولة عن نمو الأظافر والشعر وصحة الجلد، كما أن نقص البروتين له آثار سلبية وعدم وجود كمية كافية من البروتين يسبب احتباس السوائل فى الجسم، وتورم أجزاء مختلفة منه مثل اليدين والقدمين والمعدة، كما أنه يؤدى إلى تصلب المفاصل وارتفاع ضغط الدم وتغير لون الجلد.

وحسب التقرير فإن نقص البروتين يسبب مرض الهُزال، وتشمل أعراضه فقدان الوزن ونقص الطاقة والتعب، كما يهاجم جهاز المناعة لدى الأفراد ويكونون أكثر عرضة للمعاناة من الالتهابات، ووجد أن نقص البروتين لفترة طويلة يؤدى إلى الاكتئاب والقلق، ويؤثر على الصحة العقلية .

وأشار التقرير إلى أن نقص البروتين ينتج عنه عدم عمل أجهزة الجسم بشكل صحيح وعدم القدرة على إصلاح خلايا الجسم، وفى بعض الحالات يكون نقص البروتينات مسألة خطيرة قد ينتج عنها الوفاة، ومن الممكن تعويض نقص البروتين فى الجسم بتناول الأسماك والدجاج والعدس والفاكهة والخضروات .

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