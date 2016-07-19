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أكاديمية الشرطة تتزين قبل حفل تخرج دفعة جديدة بحضور الرئيس

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أكاديمية الشرطة تتزين قبل حفل تخرج دفعة جديدة بحضور الرئيس أكاديمية الشرطة تتزين قبل حفل تخرج دفعة جديدة بحضور الرئيس
حضر عددا من قيادات وزارة الداخلية وأسر الطلاب الخريجين لأكاديمية الشرطة استعدادا لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، فيما تزينت الأكاديمية بالورود انتظارا لوصول الرئيس عبد الفتاح قبل بدء حفل وزارة الداخلية لتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث يتخرج هذا العام أكثر من ألف طالب من كلية الشرطة، بينهم عددا من الطلاب المتخصصين، وطلاب وافدين من الدول العربية والأفريقية.

وتم إقامة سرادق كبيرة بمحيط أكاديمية الشرطة للمئات من المواطنين الذين حضروا من المحافظات لمشاركة ابنائهم فرحة التخرج.

ومن المقرر أن يحضر الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وعددا من الشخصيات العامة.

استنفار أمنى بمحيط أكاديمية الشرطة استعدادا لحفل تخرج دفعة جديدة
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مصر 365

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