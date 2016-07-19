الأرصاد : طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط غربًا، كما تنشط على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون مضطرب، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: القاهرة 25 34 الإسكندرية 24 30 مطروح 24 29 بورسعيد 25 30 دمياط 25 31 بلطيم 24 31 الإسماعيلية 25 34 السويس 25 35 العريش 23 32 نخل 20 34 طابا 21 35 الطور 26 34 مرسى علم 29 36 الغردقة 28 36 شرم الشيخ 29 37 رفح 22 31 كاترين 19 33 سيوة 24 34 المنيا 23 35 الفيوم 24 35 رأس سدر 25 35 أبوسمبل 28 38 وسط الدلتا 25 34 أسيوط 23 36 سوهاج 25 36 الأقصر 27 37 أسوان 28 38 شلاتين 27 38 حلايب 29 36 الوادى الجديد 28 37 قنا 28 37 نويبع 28 38 السلوم 23 30.