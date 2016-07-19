5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدى

سرطان الثدى من الأمراض التى تعانى منها نسبة كبيرة من النساء، وله العديد من المضاعفات التى تؤثر على الصحة .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى " يتم تشخيص امرأة مصابة بالسرطان كل ثلاث دقائق حول العالم ، كما أن هناك المزيد من النساء اللاتى أصبحن ضحية لهذا المرض، لذا فقد أصبح من الضرورى الوقاية من هذا المرض القاتل، وذلك باتباع بعض التغييرات فى نمط الحياة وغيرها من الاحتياطات .

وفى هذا السياق يقدم التقرير بعض النصائح للنساء للوقاية من سرطان الثدى والتى تتضمن الآتى:

>1. الإكثار من تناول الخضروات مثل الكرنب والقرنبيط ، فهى توفر الحماية ضد سرطان الثدى، لأنها تقلل درجة وجود هرمون الإستروجين فى الجسم الذى يلعب دورا رئيسيا فى نمو الورم، وبالإضافة إلى ذلك وجود مادة الايزوثيوسيانات والمواد المضادة للسرطان فى القرنبيط، التى تساعد فى التخلص من السموم فى الكبد وتخليص الجسم من المواد المسرطنة.

2. الحصول على بعض آشعة الشمس، لأن فيتامين د مهم لجسمك، ووجد أنه يحمى من سرطان الثدى عن طريق إثارة البروتين الذى يمنع خلايا سرطان الثدى من النمو، ومن الممكن الحصول على فيتامين د من زيت السمك والمشروم .

3.ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم:وفقا لكلية أرنولد للصحة العامة فى جامعة ولاية كارولينا الجنوبية فإن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة تقلل من المخاطر المحتملة لسرطان الثدى، لأن الرياضة تشجع على جريان الأكسجين فى الدم وتدفقه إلى الخلايا، للتخلص من السموم التى يمكن أن تسبب السرطان .

4. تجنب ارتداء حمالات الصدر فى كل وقت، لأنها تحد من تدفق السائل داخل الغدد الليمفاوية فى نسيج الثدى، مما يعيق عملية التطهير الطبيعية التى يقوم بها الثدى، كما أن النساء اللاتى لا يرتدين حمالات الصدر لا يصبن بالمرض، وفى دراسة وجد العلماء أن السيدات اللاتى يرتدين حمالات الصدر أربع وعشرين ساعة، يصبن بسرطان الثدى مقارنة بالسيدات اللواتى ترتدين حمالات الصدر أقل من 12 ساعة يوميا .

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