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تفحم سيارة ملاكى بعد اشتعال النيران بها أعلى دائرى المريوطية

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تفحم سيارة ملاكى بعد اشتعال النيران بها أعلى دائرى المريوطية تفحم سيارة ملاكى بعد اشتعال النيران بها أعلى دائرى المريوطية
تفحمت سيارة ملاكى بعد اشتعال النيران بها أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، نتيجة ماس كهربائى بالسيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه إلى المنيب، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتم إخماد الحريق دون إصابات.

كانت قد تلقت غرفة النجدة بلاغا باشتعال النيران بسيارة ملاكى أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقل ضباط الحماية المدنية، والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم سيارتى إطفاء، وتم إخماد الحريق دون أى إصابات.

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