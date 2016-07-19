76 % من القراء يستبعدون نجاح الإسكان فى وقف التلاعب بتخصيص الأراضى

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة الإسكان فى وقف التلاعب بتخصيص أراضى المجتمعات العمرانية، استبعد غالبية القراء نجاح وزارة الإسكان فى وقف التلاعب بتخصيص أراضى المجتمعات العمرانية.

واستبعد 76% من القراء نجاح وزارة الإسكان فى وقف التلاعب بتخصيص أراضى المجتمعات العمرانية، بينما توقع 22% من القراء نجاح وزارة الإسكان فى وقف التلاعب بتخصيص أراضى المجتمعات العمرانية، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

لجان "تقصى حقائق" فى البرلمان.. لجنة الإسكان تنتظر تسلم تقرير "المركزى للمحاسبات" حول المجتمعات العمرانية لبدء عملها.. والنائبة نادية هنرى تتقدم بطلب لتشكيل أخرى لبحث أحداث "طهنا" بالمنيا