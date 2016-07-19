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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بطريق المطار

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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بطريق المطار زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بطريق المطار
تسبب كسر ماسورة مياه أعلى طريق المطار فى وجود زحام مرورى أمام السيارات المتجهة إلى مساكن الشيراتون وصلاح سالم و فى اتجاه الأوتوستراد والنزهة، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان للعمل على تيسير حركة المرور بالطريق.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى طريق المطار بسبب كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، كما تم إبلاغ عمال المحافظة لغلق مصدر المياه بعد ارتفاع منسوبها أعلى الطريق.

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