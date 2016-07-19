أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجزائر تحرز تقدما بملف إعادة "جماجم الشهداء" من فرنسا

Google+ Print
الجزائر تحرز تقدما بملف إعادة "جماجم الشهداء" من فرنسا الجزائر تحرز تقدما بملف إعادة "جماجم الشهداء" من فرنسا
قال وزير المجاهدين الجزائرى الطيب زيتونى، إن إجراءات استرجاع جماجم الشهداء الجزائريين من فرنسا لدفنها في الجزائر "تشهد تقدما".

وأضاف زيتونى، على هامش زيارته لولاية وهران،:"سنسترجعها من أجل دفنها في الجزائر بلد الأبطال والشهداء"، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح الوزير أن ملف استرجاع جماجم هؤلاء الشهداء تتكفل به وزارة المجاهدين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، من خلال الاتصال المستمر مع سفارة الجزائر بفرنسا.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين الجزائري والفرنسى، بهدف "الإسراع فى استرجاع جماجم هؤلاء المقاومين الذين استشهدوا في بداية الحقبة الاستعمارية".

وأبدى الوزير استغرابه من "أن بلد كفرنسا التى تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان تضع رؤوس قطعها المستعمر ببشاعة ووحشية وفعل لا يقترفه إلا الإرهاب في متاحف لتقدم للزوار"، واصفا ما اقترفته فرنسا "بعمل يبرز أقبح صورة عرفها تاريخ البشرية".

وفي يونيو الماضي، أبدى متحف الإنسان في باريس استعداده لدراسة إعادة 36 جمجمة تخص جزائريين، استشهدوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر، يحتفظ بها منذ أكثر من قرن.

ومنذ سنوات تم إطلاق عريضة إلكترونية جزائرية، من أجل استعادة هذه الجماجم إلى بلادها بهدف "دفنها بالشكل اللائق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365