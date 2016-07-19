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التحالف العربى يقصف مواقع للمتمردين فى "تعز" باليمن

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التحالف العربى يقصف مواقع للمتمردين فى "تعز" باليمن التحالف العربى يقصف مواقع للمتمردين فى "تعز" باليمن
تجددت المواجهات بين القوات اليمنية الموالية للشرعية من جهة، وميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، في تعز جنوب غربي اليمن، وسط سماع دوى انفجارات وتبادل للقصف.

وذكر موقع سكاى نيوز، أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، في قرى الأقروض بمديرية المسراخ جنوبى تعز، وفى الجبهة الشرقية من المدينة التى تشهد قتالا منذ أشهر.

من جهة أخرى، قصفت طائرات التحالف العربى الذي تقوده المملكة العربية ، مواقع تمركز ميليشيات الحوثيين وصالح في معسكر اللواء 35 بمفرق المخا، غربى تعز.

وكان الجيش اليمني قد أعلن أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا، أمس الاثنين، عندما حاول انتحاريان تفجير حافلة وسيارة ملغومتين في نقطتي تفتيش عسكريتين قرب مدينة المكلا الساحلية التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

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