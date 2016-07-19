8 أطعمة فى مطبخك تعالج الكثير من الأمراض

1. التفاح : يحتوى على الألياف والحديد، لكن لا أحد يعلم أنه يمنع الاكتئاب والقلق.
2. البطاطا الحلوة: جيدة للصحة، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، ولا يعلم الجميع أنها جيدة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمى والقولون العصبى .
3. الكرز:فهو جيد للدورة الدموية وصحة القلب .
4. الخيار:فهو جيد للتخلص السموم من الجسم، ويساعد على إخراج أنواع معينة من الفيروسات والبكتيريا من الجسم.
5. القرنبيط: غنى بالألياف والعديد من الفيتامينات، ويتعامل مع مشاكل الكلى والربو .
6. الموز: يحتوى على البوتاسيوم والألياف، لكن العديد من الأشخاص لا يعلمون أنه يحتوى على خصائص مضادة للفيروسات.
7. عصير الليمون:من المعروف أن شرب عصير الليمون جيد فى الصباح، لكن لا يعلم أحد أنه يساعد على تنظيف الكبد .
8. البرتقال: يحتوى على فيتامين سى، لكن معظم الأشخاص لا يعرفون أنه جيد فى الشفاء من أنواع معينة من مشاكل فى الجهاز التنفسى ومشاكل الجيوب الأنفية .