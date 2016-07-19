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8 أطعمة فى مطبخك تعالج الكثير من الأمراض

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8 أطعمة فى مطبخك تعالج الكثير من الأمراض 8 أطعمة فى مطبخك تعالج الكثير من الأمراض
قال تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" إن هناك بعض المكونات الطبيعية تتواجد فى المطبخ وتلعب دورا هاما فى علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، لاحتوائها على العديد من الفوائد الصحية، وتتضمن هذه المكونات الآتى:

1. التفاح : يحتوى على الألياف والحديد، لكن لا أحد يعلم أنه يمنع الاكتئاب والقلق.

2. البطاطا الحلوة: جيدة للصحة، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، ولا يعلم الجميع أنها جيدة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمى والقولون العصبى .

3. الكرز:فهو جيد للدورة الدموية وصحة القلب .

4. الخيار:فهو جيد للتخلص السموم من الجسم، ويساعد على إخراج أنواع معينة من الفيروسات والبكتيريا من الجسم.

5. القرنبيط: غنى بالألياف والعديد من الفيتامينات، ويتعامل مع مشاكل الكلى والربو .

6. الموز: يحتوى على البوتاسيوم والألياف، لكن العديد من الأشخاص لا يعلمون أنه يحتوى على خصائص مضادة للفيروسات.

7. عصير الليمون:من المعروف أن شرب عصير الليمون جيد فى الصباح، لكن لا يعلم أحد أنه يساعد على تنظيف الكبد .

8. البرتقال: يحتوى على فيتامين سى، لكن معظم الأشخاص لا يعرفون أنه جيد فى الشفاء من أنواع معينة من مشاكل فى الجهاز التنفسى ومشاكل الجيوب الأنفية .

وصفات طبيعية من المنزل لعلاج مشاكل مرضية مثل الصداع والأرق
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