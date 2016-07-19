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3 خطوات تحميك من أمراض القلب.. أبرزها الابتعاد عن التوتر

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3 خطوات تحميك من أمراض القلب.. أبرزها الابتعاد عن التوتر 3 خطوات تحميك من أمراض القلب.. أبرزها الابتعاد عن التوتر
ارتفعت معدلات الإصابة بأمراض القلب بسبب العادات الخاطئة التى نعتمد عليها فى حياتنا سواء الغذائية أو الأنشطة التى نمارسها.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" 3 خطوات ترفع من صحتك وتحميك من أمراض القلب وتقلل من النوبات والسكتات الدماغية والمضاعفات الناتجة عنها، وهى..

3 خطوات تحميك من أمراض القلب (1)

1. الابتعاد عن التوتر والقلق..
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مع زحام اليوم بالعديد من الأمور الحياتية والعملية يصاب الغالبية بالتوتر والقلق وهى الخطوات الأولى التى تؤدى إلى الأزمات القلبية، ويمكن التغلب على هذه الخطوة عن طريق ممارسة جلسات الهدوء النفسى وأخذ نفس عميق وإخراجه ببطء مع الاستماع إلى الموسيقى حتى تصل إلى الاسترخاء.

3 خطوات تحميك من أمراض القلب (2)

2. الاعتماد على نظام غذائى صحى..
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أظهرت دراسة جديدة أن حوالى ما يقرب من 30% من مصابى النوبات القلبية والسكتات الدماغية يمكنهم التغلب على هذه الأمراض وعدم الإصابة بها فى حال اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على زيت الزيتون، مكسرات، فول، أسماك، فواكة، وخضروات.

3 خطوات تحميك من أمراض القلب (3)

3. ممارسة الرياضة بشكل يومى..
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30 دقيقة فى اليوم من النشاط الرياضى كافية لحماية الفرد من النوبات القلبية وفقا لتوصيات الدراسات والأبحاث العالمية، مثل ركوب الدراجات، المشى، السباحة، وغيرها، فجميع أنواع الرياضات تزيد معدل ضربات القلب وهو ما يجعل القلب فى صحة دائما نتيجة ضخ الدم فيه بانتظام.

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