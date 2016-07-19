بالصور.. سحب 88 رخصة "تاكسى" لعدم تركيب وتشغيل العدادات بمطروح

وجه اللواء هشام لطفى مساعد مدير أمن مطروح، بتنظيم حملة على سيارات الأجرة للحد من ظاهرة عدم تشغيل العدادات والمغالاة في أجرة المواصلات، بعد تزايد الشكاوى من المصطافين وأهالي مطروح.إعلان - Ads إعلان - Ads
>و أسفرت الحملة عن سحب 68 رخصة قيادة، لعدم تشغيل العداد وسحب 20 رخصة تسيير، لعدم صلاحية العداد.
>وقال مدير أمن مطروح، في تصريحات صحفية، إنه يناشد ضمائر السائقين بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والمساهمة فى إنجاح الموسم السياحى بالمحافظة، من خلال عدم المغالاة في أجور المواصلات.
>بالفيديو والصور.. مرسى مطروح تتحول لمدينة صاخبة لا تنام صيفًا.. الكورنيش والشوارع تكتظ بالمصطافين.. الكافيتريات تعمل 24 ساعة.. المحلات التجارية مفتوحة حتى مطلع الفجر.. و"الطفطف" وسيلة مواصلات ترفيهية
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>و أسفرت الحملة عن سحب 68 رخصة قيادة، لعدم تشغيل العداد وسحب 20 رخصة تسيير، لعدم صلاحية العداد.
>وقال مدير أمن مطروح، في تصريحات صحفية، إنه يناشد ضمائر السائقين بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والمساهمة فى إنجاح الموسم السياحى بالمحافظة، من خلال عدم المغالاة في أجور المواصلات.
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سحب رخص سيارات الاجرة بدون عداد
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التفتيش على صلاحية عدادات الاجرة وتشغيلها
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مدير امن مطروح يناشد سائقي الاجرة بعدم المغالاة
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جانب من الحملة المرورية لسحب رخص سيارات الاجرة بدون عداد
>بالفيديو والصور.. مرسى مطروح تتحول لمدينة صاخبة لا تنام صيفًا.. الكورنيش والشوارع تكتظ بالمصطافين.. الكافيتريات تعمل 24 ساعة.. المحلات التجارية مفتوحة حتى مطلع الفجر.. و"الطفطف" وسيلة مواصلات ترفيهية
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