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تحرير 10 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين القاهرة خلال 24 ساعة

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تحرير 10 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين القاهرة خلال 24 ساعة تحرير 10 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين القاهرة خلال 24 ساعة
تواصل إدارة مرور القاهرة شن حملات مرورية بمختلف مناطق العاصمة، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبإشراف اللواء علاء الديجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وكل قيادات وضباط الإدارة، لضبط كل المخالفات المرورية.

وتهدف الحملات لإعادة الانضباط المرورى على كل المحاور، بالإضافة لتفعيل قرار محافظ القاهرة بمنع سير سيارات النقل داخل المدينة خلال فترات الحظر.

وتمكنت الحملات المرورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 10125 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير فى عكس الاتجاه، والانتظار فى الممنوع، والسير بدون لوحات معدنية، وضبط 6 حالات تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين؛ لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل

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