جينيفر غارنر تكرّم عن أعمالها الخيرية

كرم حفل توزيع الجوائز الخيري The World May Hear Awards في مينيسوتا، النجمة العالمية جينيفر غارنر Jennifer Garner.

وقد جاء تكريم الممثلة البالغة من العمر 44 عاماً نتيجة لأعمالها الخيرية في مجال الدعوة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وقد تألقت جينيفر باطلالة مميزة كعادتها، حيث ارتدت فستاناً أسوداً من تصميم النجمة الشهيرة فيكتوريا بيكهام .

والهدف من الحفل هو عرض الأثر الهائل الذي تعكسه الرعاية والمشاركة في حياة الآخرين، حيث يتيح فرصة للاحتفال بالأشياء المدهشة التي يقوم بها الأشخاص لجعل هذا العالم مكاناً أفضل.

يذكر أن الممثلة والمنتجة السينمائية جينيفر غارنر، التي كانت زوجة الممثل بن أفليك، كسبت شهرتها بعد دورها كضابطة المخابرات المركزية الأمريكية سيدني بريستو في مسلسل "إيلياس" والذي عرض لخمس مواسم على قناة ABC من 2001 إلى 2006، وهي حاصلة على جائزة الغولدن غلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة.

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