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اعتماد مشروعات التنمية المحلية فى الوادى الجديد بتكلفة 13,5 مليون جنيه

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اعتماد مشروعات التنمية المحلية فى الوادى الجديد بتكلفة 13,5 مليون جنيه اعتماد مشروعات التنمية المحلية فى الوادى الجديد بتكلفة 13,5 مليون جنيه
أعلنت رئاسة مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد عن موافقة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد عن اعتماد خطة التنمية المحلية الموحدة لمركز باريس للعام المالى الجديد بتكلفة 13 مليونا و575 ألف جنيه، والتى تم تخصيصها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى قطاعات الكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق وتحسين البيئة والمرور والإطفاء ودعم الوحدات المحلية القروية.

وقال المحاسب عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم مراعاة البعد الاجتماعى ونسبة الاحتياجات الفعلية داخل المركز والقرى التابعة له أثناء وضع الخطة وبنودها، وذلك بهدف ضمان تنفيذ المشروعات التى تخدم المواطنين وفقا للأولوية والاحتياج، مؤكدا على أن رئاسة المركز نجحت فى تنفيذ مشروعات خطة التنمية المحلية للمركز فى موازنة العام المنصرم بنسبة نجاح بلغت 100 %.
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