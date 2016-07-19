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وزارة الداخلية تنفى واقعة اعتداء أفراد شرطة على سيدة بالدقى

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وزارة الداخلية تنفى واقعة اعتداء أفراد شرطة على سيدة بالدقى وزارة الداخلية تنفى واقعة اعتداء أفراد شرطة على سيدة بالدقى
نفت وزارة الداخلية، ما تم تناوله خلال أحد برامج القنوات الفضائية، مساء أمس، بشأن واقعة اعتداء أفراد من قوة قسم شرطة الدقى، على سيدة، أثناء تنفيذ قرار إزالة أحد العقارات بدائرة القسم.

ونشرت الصفحة الرسمية، لوزارة الداخلية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نفياً للواقعة على لسان مسئول مركز الإعلام الأمنى، أوضح خلاله عدم صحة ما تناولته إحدى القنوات الفضائية بتاريخ 18 الجارى حول قيام أحد أفراد الشرطة من قوة قسم شرطة الدقى بالإعتداء على سيدة حال تنفيذ قرار إزالة بأحد العقارات بدائرة القسم.

وأكد مسئول مركز الإعلام، أن هذا الإدعاء عارٍ تماماً من الصحة، وأن الواقعة تخلص فى قيام مأمورية صباح يوم الخميس 14 الجارى لتأمين الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة أثناء تنفيذ قرار الإزالة رقم 11081/2014 الصادر من محافظة الجيزة والقاضى بإزالة الدور الخامس فوق الأرضى للعقار رقم 4 شارع أحمد أمين دائرة القسم، حيث تم البدء فى التنفيذ بمعرفة مقاول التنفيذ بحى الدقى عقب فتح العين فى حضور أصحابها وتسلم كل محتوياتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأضاف: "بتاريخ 16 الجارى وحال قيام مقاول الأعمال بالحى استكمال قرار الإزالة اعترضته بعض السيدات وحاولن منع التنفيذ، حيث قام مأمور قسم شرطة الدقى باحتواء الموقف والفصل بين السيدات وعمال الحى ومنع تعدى أياً منهما على الآخر، وتم استكمال أعمال التنفيذ، وأثناء ذلك اعترض نجل أحد المدعين بأنه قاطن العقار ويدعى "عمر م م" 15 سنة، على إجراءات الإزالة حيث تم اصطحابه للقسم وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى قررت تسليمه لولى أمره عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته، تم تسليمه فى حينه لعمه، واتخاذ الإجراءات القانونية".


>الداخلية: نُحقق فى صحة الفيديو المتداول عن سحل رجال الشرطة سيدة بالدقى
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>بالفيديو.. أفراد شرطة يسحلون سيدة ويطردونها وأطفالها من داخل شقة بالدقى
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مصر 365

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