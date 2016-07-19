21 دولة تشارك فى مهرجان الفنون والفلكور "الأفرو- صينى" الخميس المقبل

تنطلق فعاليات مهرجان الفنون والفلكور "الأفرو- صينى"، يوم الخميل المقبل، بمشاركة 21 دولة، بقصر محمد على بالمنيل، ويهدف المهرجان إلى الإسهام فى تعميق العلاقات الإستراتيجية بين الدول الأفريقية والصين، من خلال إبراز التراث الثقافى والحضارى للدول المشاركة فى المهرجان والذى تستمر فعالياته حتى 26 من يوليو الجارى.

ويهدف المهرجان إلى التأكيد على دور مصر كنافذة مفتوحة على مختلف ثقافات وفنون البلاد بكل ما تحمل من تراث وتاريخ، وكذلك الاحتفال بمرور 60 عاما على بدء العلاقات بين مصر وجمهورية الصين ، وتعزيز العلاقات التى تربط مصر بباقى الدول الأفريقية خاصة ، كما يهدف المهرجان جذب انتباه الجمهور بمختلف الفنون مثل :" الموسيقى، الفلكلور الشعبى، المطبخ الأوفر صينى ، المشغولات اليدوية ، الرسم الحى، عروض الأفلام".

وزير السياحة: مهرجان الفنون "الأفرو - صينى" يحسن صورة مصر بالخارج

>