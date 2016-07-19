الرئيس يشهد اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة

تقيم وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حفلا لتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث يتخرج هذا العام أكثر من ألف طالب ، بينهم عدد من الطلاب المتخصصين، وطلاب وافدين من الدول العربية والأفريقية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وزير الداخلية يكرم قيادات أمنية وأفراد ضبطوا شبكة لتمرير المكالمات الدولية
>
>
ويحضر الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وعدد من الشخصيات العامة.
>وزير الداخلية يكرم قيادات أمنية وأفراد ضبطوا شبكة لتمرير المكالمات الدولية
>
>