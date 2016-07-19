اليوم.. مناقشة رواية "البرتقالة والعقرب" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "البرتقالة والعقرب" للأديب طلعت شاهين، بحضور الناقدان أحمد فضل شبلول، وانتصار عبد المنعم، ويدير الندوة الأديب منير عتيبة، المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وطلعت شاهين إعلامى وباحث مختص بشؤون إسبانيا وأمريكا اللاتينية، ويعمل أستاذ محاضر فى عدد من المؤسسات العلمية بهما. حصل على جائزة "ولادة بنت المستكفى" فى الشعر والمقدمة من المعهد الإسبانى العربى للثقافة عام 1986، وله العديد من الإصدارات المؤلفة؛ منها "البرتقالة والعقرب"، "سبعة شعراء عرب معاصرين"، "المسرح الجديد فى أمريكا اللاتينية"، "العشق والدم"، بالإضافة إلى العديد من الكتب المترجمة، مثل "حكايات الحمراء"، "قلب ناصع البياض"، "المرأة المسكونة"، "حجر النار- أسطورة مجنون ليلى"، وغيرها.

ندوة علمية عن السياسة الشرعية بمكتبة الإسكندرية

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