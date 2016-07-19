"مميش": 75 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 4.5 مليون طن خلال يومين

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضيين، من الأحد وحتى أمس الأثنين، عبور 75 سفينة من الاتجاهين بحمولة 4.5 مليون طن.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت ، يوم الأحد الماضى، عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين ، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC ZOE بحمولة 196 ألف طن قادمة من المغرب، ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية AL DAHNA بحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت، أمس الاثنين، عبور 33 سفينة بحمولة 2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين،وأن قافلة الشمال شهدت عبور 17 سفينة بحمولة 800 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال MAERSK EMDEN بحمولة 146 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة الى سيريلانكا.

وعبرت 16 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC OLIVER بحمولة 196 ألف طن.

عبور 33 سفينة قناة السويس بحمولة 2 مليون طن

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