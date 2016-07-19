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تعرف على الإتهامات الموجهة لـ79 من مشجعى الأهلى فى أحداث برج العرب

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تعرف على الإتهامات الموجهة لـ79 من مشجعى الأهلى فى أحداث برج العرب تعرف على الإتهامات الموجهة لـ79 من مشجعى الأهلى فى أحداث برج العرب
يواجه 79 شخصا من مشجعى النادى الأهلى أمام نيابة الإسكندرية، اتهامات بإحداث أعمال شغب وعنف، وإتلاف ممتلكات عامة والتعدى على أفراد شرطة أثناء تأدية وظيفتهم.

كان المستشار وليد البحيرى، محامى عام نيابات الإسكندرية، شكل فريق من أعضاء النيابة العامة، برئاسة المستشار خالد سند مدير نيابة العامرية ثان، والمستشار حسام الناعم مدير نيابة العامرية أول، للتحقيق فى واقعة أحداث الشغب التى وقعت عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى المصرى و الوداد المغربى والتى أقيمت فى برج العرب أول أمس.

واشتبك عدد من الجماهير المصرية، مع أفراد الأمن، عقب انتهاء المباراة وخسارة فريقهم أمام الفريق المغربى، فقاموا بإتلاف عدد من الكراسى الموجودة بالإستاد، بالإضافة إلى إطلاق الشماريخ والألعاب النارية الغير مصرح بها، وإلقاء أفراد الأمن المركزى بالحجارة، والتعدى عليهم بالضرب، بالإضافة الى إتلاف لورى شرطة، و إصابة 3 من جنود الأمن المركزى بإصابات طفيفة.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة، إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية للتحقيق مع المتهمين، واستمعت إلى أقوالهم، وأقوال أفراد الأمن ومسئولى استاد برج العرب.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة الى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالاستاد واستخراج نسخة من الصور التى قام أفراد الشرطة بتصويرها للمتهمين أثناء قيامهم بأعمال التخريب .

على صعيد آخر، تجمهر عدد من أهالى المتهمين، أمام مقر مديرية الأمن، احتجاجاً على القبض على أولادهم، واعتبارهم شباب ثاروا من أجل كرة قدم، ويجب احتوائهم و ليس القبض عليهم وسط المجرمين وتجار المخدرات، على حسب قولهم.


>حبس 79 من جمهور الأهلى 4 أيام بعد تصويرهم متلبسين فى شغب استاد برج العرب
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مصر 365

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