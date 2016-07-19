اليوم.. قافلة طبية مجانية لعلاج مرضى الرمد بمركز بلاط فى الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن تدشين قافلة طبية مجانية لعلاج مرضى الرمد بمركز بلاط والقرى التابعة له والتى ستبدأ عملها اليوم الثلاثاء، وتستمر فى عملها لمدة يومين من خلال توقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف العلاج وعمل نظارات مجانية للحالات المتطلبة لذلك.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لـــــ"اليوم السابع" إن القوافل الطبية التى تستقدمها المحافظة على فترات متفاوتة بهدف سد العجز فى التخصصات الطبية والوصول إلى المرضى فى القرى والمراكز النائية لتقديم الخدمات الطبية المناسبة لهم بهدف توفير عناء السفر عليهم وسد العجز فى التخصصات الطبية فى إطار ما تقوم به المحافظة من جهود متواصلة لرفع كفاءة القطاع الطبى بالمحافظة.