وكيل "أوقاف الإسكندرية" لرافضى الخطبة المكتوبة: "نقطونا بسكاتكم"

>قال الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل مدرية الأوقاف بالإسكندرية ،إن هناك أئمة يحرضون ضد قرارات وزارة الأوقاف بشأن تطبيق الخطبة المكتوبة، التى تهدف إعادة السيطرة على المساجد، وضبط الخطاب الدينى بالمحافظات، وعدم السماح للمتشددين باعتلاء المنابر.

وأضاف "نسيم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أن الخطبة المكتوبة تساعد على حماية الخطاب الدينى من المتطرفين، قائلا لرافضى الخطبة المكتوبة:" أين كنتم عندما سيطر المتطرفون و الإخوان على مساجد المحافظات ..كفاكم عبثا وخدمة للإرهابيين والمتطرفين ونقطونا بسكاتكم".

وأشار إلى أن أوقاف الإسكندرية تسير فى طريقها الصحيح نحو تعميم الخطبة المكتوبة خلال الفترة المقبلة.

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