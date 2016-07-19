المرور: الرادار التقطت 4139 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية، لفرض الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات التى رصدتها أجهزة الرادار عن ضبط 4139 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها أعلى الطرق السريعة، خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

المرور يضبط 30 ألف مخالفة متنوعة أعلى محاور وميادين المحافظات

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