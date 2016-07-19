5 نصائح لتجنب الإفراط فى تناول الطعام وزيادة الوزن

قدم تقرير نشره الموقع الهندى " بولد سكاى "، بعض الطرق البسيطة لتجنب الإفراط فى تناول الطعام، ولتجنب العديد من المشاكل الصحية كزيادة الوزن والشعور بالخمول والنعاس، وتتضمن الآتى:

1. تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تمنع الشعور بالجوع لفترة طويلة، وذلك من خلال تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف كالتفاح والجزر والخيار.

2. هناك طريقة أخرى للتوقف عن الإفراط فى تناول الطعام، وذلك بشرب الشوربة فى بداية وجبة الطعام فهذا يمنع الشعور بالجوع والإفراط فى تناول الطعام ويساعد على الهضم.

3. عند الخروج إلى حفل مع الأصدقاء فيكون من الصعب عليك التوقف عن تناول الأطعمة اللذيذة، لذلك لوقف الإفراط فى تناول الطعام، يجب شرب كوب من الماء قبل تناوله فهذا سوف يملأ معدتك جزئيا ولن تكون قادرا على تناول الكثير.

4. الإكثار من شرب كميات من الماء، لترطيب الجسم وشعور المعدة بالامتلاء و بالشبع.

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