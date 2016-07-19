موظفو الخدمات المعاونة بتعليم الوادى الجديد يطالبون بتسوية أوضاعهم

تقدم عدد من العاملين بقطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد على درجة الخدمات المعاونة -الدرجة السادسة- بمذكرة إلى اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد لمطالبته بإصدار توجيهات عاجلة بتنفيذ قرار التسوية وترقيتهم إلى الدرجة الرابعة بعد أن تقدموا بالمستندات التى تفيد بأحقيتهم فى ذلك ومرور مدة زمنية على تفعيل قرار التسوية الذى استفاد منه أقرانهم فى باقى المصالح الحكومية حيث توجه عدد منهم إلى مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالخارجة ولم يتمكنوا من مقابلته لشرح مشكلتهم.>وأكد عمال الخدمات المعاونة أنهم قاموا بكتابة عدة مذكرات مشفوعة بموافقات مديرية التنظيم والإدارة على تسوية أوضاعهم الوظيفية وتقدموا بها لمدير قطاع التربية والتعليم لتفعيلها إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ إجراءات للتنفيذ فى ظل الاحتياج الشديد لتلك الفئة لتسوية أوضاعهم الوظيفية لتحسين مستوى معيشتهم وتسكينهم على الدرجات الوظيفية الجديدة.

وأوضح العمال أنهم توجهوا لمقر مديرية التربية والتعليم لمقابلة مدير القطاع ومعرفة سبب تأخر صدور قرار التسوية ولم يقابلهم وكيل الوزارة والتقوا مع مدير شئون العاملين والذى تعنت معهم وأكد لهم أنهم لن يتمكنوا من الحصول على قرارات التسوية إلا بموافقته شخصيًا وهو ما لن يفعله ما أثار حفيظتهم وهددوا بتصعيد موقفهم وذلك على حد وصفهم.



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