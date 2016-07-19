بالصور.. غلق ملهى غير مرخص وألعاب غير مؤمنة بمطروح

وفتشت الحملة التى أشرف عليها ميدانيا، اللواء هشام لطفى مساعد الوزير مدير أمن مطروح واشتركت فيها إدارة الحماية المدنية وشرطة الكهرباء ومديرية الإسكان وقسم شرطة المرافق ومحافظة مطروح، على 6 ملاهى بنطاق دائرة المديرية أسفرت عن إيقاف 5 ألعاب غير مطابقة لمواصفات الأمن والسلامة وإغلاق ملهى كامل بدون ترخيص و 5 ألعاب بدون أسطوانات إطفاء حريق وإيقاف 2 لعبة ساقية.
تحررت المحاضر اللازمة وتشكيل لجنة لإعادة فحص المخالفات فنياً من قبل مديرية الإسكان، وجارِ المتابعة لضمان سلامة وأمان المواطنين.
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مدير أمن مطروح يشرف على حملة على الملاهي
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اغلاق ملهى ومجموعة من الالعاب بملاهي اخرى
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مراجعة وسائل السلامة والامان بالملاهي
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اللواء هشام لطفى يشرف ميدانيا على حملة التفتيش على الملاهي
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مدير امن مطروح والحملة على الملاهى
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تشكيل لجنة من مديرية الاسكان لمراجعة مخالفات الملاهي
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