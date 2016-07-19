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بالصور.. غلق ملهى غير مرخص وألعاب غير مؤمنة بمطروح

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بالصور.. غلق ملهى غير مرخص وألعاب غير مؤمنة بمطروح بالصور.. غلق ملهى غير مرخص وألعاب غير مؤمنة بمطروح
نظمت مديرية أمن مطروح، حملة أمنية مكبرة، للتفتيش على وسائل السلامة والأمان بالألعاب الميكانيكية ذات الدوائر الكهربائية والناقلة للحركة بتروس بالملاهى، للتأكد من كفاءتها وقدرتها على التشغيل بصورة آمنة لمستخدميها وعدم تعريضهم للخطر، حفاظاً على الأرواح واستيفاء إجراءات التراخيص.

وفتشت الحملة التى أشرف عليها ميدانيا، اللواء هشام لطفى مساعد الوزير مدير أمن مطروح واشتركت فيها إدارة الحماية المدنية وشرطة الكهرباء ومديرية الإسكان وقسم شرطة المرافق ومحافظة مطروح، على 6 ملاهى بنطاق دائرة المديرية أسفرت عن إيقاف 5 ألعاب غير مطابقة لمواصفات الأمن والسلامة وإغلاق ملهى كامل بدون ترخيص و 5 ألعاب بدون أسطوانات إطفاء حريق وإيقاف 2 لعبة ساقية.

تحررت المحاضر اللازمة وتشكيل لجنة لإعادة فحص المخالفات فنياً من قبل مديرية الإسكان، وجارِ المتابعة لضمان سلامة وأمان المواطنين.

مدير أمن مطروح يشرف على حملة على الملاهي (1)
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مدير أمن مطروح يشرف على حملة على الملاهي

مدير أمن مطروح يشرف على حملة على الملاهي (2)
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اغلاق ملهى ومجموعة من الالعاب بملاهي اخرى

مدير أمن مطروح يشرف على حملة على الملاهي (3)
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مراجعة وسائل السلامة والامان بالملاهي

مدير أمن مطروح يشرف على حملة على الملاهي (4)
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اللواء هشام لطفى يشرف ميدانيا على حملة التفتيش على الملاهي

مدير أمن مطروح يشرف على حملة على الملاهي (5)
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مدير امن مطروح والحملة على الملاهى

مدير أمن مطروح يشرف على حملة على الملاهي (6)
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تشكيل لجنة من مديرية الاسكان لمراجعة مخالفات الملاهي


>بالفيديو والصور.. مرسى مطروح تتحول لمدينة صاخبة لا تنام صيفًا.. الكورنيش والشوارع تكتظ بالمصطافين.. الكافيتريات تعمل 24 ساعة.. المحلات التجارية مفتوحة حتى مطلع الفجر.. و"الطفطف" وسيلة مواصلات ترفيهية
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مصر 365

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