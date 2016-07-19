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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مغشوشة بحدائق القبة

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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مغشوشة بحدائق القبة ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مغشوشة بحدائق القبة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 589 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص فى حدائق القبة وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من مستحضرات التجميل "زيوت - صبغة شعر"، من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنها، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته، و589 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر، وأثبتت تقارير التفتيش الصيدلى أن جميع المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط 1684 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة

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مصر 365

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