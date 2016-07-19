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إصابة 5 أشخاص فى اصطدام مينى باص بجرار زراعى بالشرقية

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إصابة 5 أشخاص فى اصطدام مينى باص بجرار زراعى بالشرقية إصابة 5 أشخاص فى اصطدام مينى باص بجرار زراعى بالشرقية
أصيب عدد من المواطنين كانوا يستقلون مينى باص بطريق "ديرب نجم - السنبلاوين"، إثر اصطدامه بجرار زراعى ناحية قرية منشاه صهبرة بالشرقية.

وقالت غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، إنه فور تلقى إشارة بالحادث تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 5 من المصابين لمستشفى ديرب نجم المركزى، فيما تم علاج عدد آخر بمواقع الحادث كان بهم إصابات بسيطة.

و قال شاهد عيان لـ" اليوم السابع"، إن المينى باص كان يقلا عددا من الضيوف عائدين من إحدى حفلات الزفاف.


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