تحرير 4 آلاف مخالفة وحجز 20 توك توك مخالف بالجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وأداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4498 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 39 مخالفات تجاوز سرعات 1750 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 36 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى وحجز 20 توك توك مخالف لقواعد وآداب المرور و 18 مخالفة صلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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