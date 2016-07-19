خادم الحرمين يعزي الرئيس الفرنسي هاتفياً في ضحايا الحادث الإرهابي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس بفخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته في ضحايا حادث الدهس الإرهابي في مدينة نيس، مشددا -أيده الله- على إدانته لهذه الجريمة النكراء ووقوف المملكة العربية السعودية الثابت إلى جانب الجمهورية الفرنسية والمجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وأكد الملك المفدى -رعاه الله- أهمية تضافر الجهود الدولية في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.

وقد عبر فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما عبر عنه من مشاعر نبيلة، مؤكدا تقدير بلاده لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب الذي استهدف عددا من المدن في المملكة، وما يبذله البلدان الصديقان من تعاون وثيق في هذا المجال.