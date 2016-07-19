«العمل» تحيل 1772 مخالفة لقرار توطين الاتصالات للجنة العقوبات

د. فهد العويدي

رصدت الحملات التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 % في مرحلته الأولى، 2427 مخالفة في جميع مناطق المملكة خلال فترة لم تتجاوز الشهرين، كان أعلاها في المنطقة الشرقية بـ662 مخالفة وأدناها في منطقة نجران بـعشر مخالفات.

وعلى ضوء الزيارات الميدانية، تعاملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشدة وصرامة مع مخالفي نظام العمل، حيث أحالت 1772 مخالفة إلى لجنة العقوبات، بينما أغلقت 1296 محلاً منها 464 في منطقة عسير، وأنذرت 655 محلاً مغلقاً. وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل د. فهد بن عبدالله العويدي، أن "العمل" لن تتهاون في ضبط كل من يخالف قرار التوطين الذي سيساهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات، لاسيما وأن قطاع الاتصالات لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة عملائها إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، أو على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

وكانت الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني قد نفذت منذ غرة رمضان وحتى الـ11 من شهر شوال 15841 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة المناطق.

وبحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت تصدّرت المنطقة الشرقية العدد الأكبر لمحال الاتصالات، حيث وصل عدد المنشآت التي تمت زيارتها إلى 4184 منشأة، تلتها منطقة الرياض بـ2295 منشأة، ثم مكة المكرمة بـ1791 منشأة والقصيم بـ1752 وعسير بـ1488 والمدينة المنورة بـ1183 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والجوف والحدود الشمالية وجازان.

من جهة أخرى، أسفرت الجولات التفتيشية عن التزام 13383 منشأة بقرار التوطين، ووفقاً للإحصائيات الأخيرة، جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى بعدد المنشآت الملتزمة بالقرار بـ3754 منشأة، تلتها منطقة الرياض بـ1994 منشأة.

وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرار الجولات التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات حتى يتم توطين هذا القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة، مشيرة إلى أن التطبيق القطاعي يشمل جميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.