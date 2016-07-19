بالفيديو - لفتة طيبة من لاعبي صن داونز نحو محمد إبراهيم

في لفتة طيبة، تمنى لاعبو فريق صن داونز الجنوب إفريقي الشفاء لمحمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك الذي أصيب بشكل خطير في لقاء الفريقين يوم الأحد.

وتعرض محمد إبراهيم لإصابة قوية بكسر في عظمة الشظية خلال مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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وقام لاعبو بتسجيل مقطع فيديو وإهدائه لمحمد إبراهيم وأظهروا تمنياتهم لصانع ألعاب الزمالك بالشفاء العاجل، عرضته قناة النهار اليوم.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق محمد إبراهيم مع الزمالك في الدوري ودوري أبطال إفريقيا قبل أن يتعرض لهذه الإصابة الخطيرة.

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