المملكة تحقق سبع ميداليات وأربع شهادات تقدير في هونج كونج وسويسرا

حصد طلاب وطالبات المملكة، خلال الشهر الجاري، سبع ميداليات، وأربع شهادات تقدير في مسابقتين دوليتين في هونج كونج وسويسرا.

ونال طلاب المملكة، في أولمبياد الرياضيات الدولي الـ 57 في هونج كونج الذي نظم خلال الفترة من 9 وحتى 16 يوليو، أربع ميداليات برونزية وشهادتي تقدير، وحققت المملكة فيها المركز 41، متفوقة على سبع دول عربية مشاركة في المسابقة التي جمعت 616 طالباً وطالبة يمثلون 111 دولة.

وحقق الميداليات البرونزية الأربع كل من: الزبير محمد حبيب الله من ينبع الصناعية، وعمر بن توفيق الربيعة من تعليم الرياض، وشادن بنت نايف الشمري من تعليم حائل، وماجد بن عبدالرحمن المرحومي من ينبع الصناعية، أما شهادتا التقدير فحصل عليهما إبراهيم بن موفق أبو غرارة من تعليم الشرقية، وحمزة بن طارق شفي من ينبع الصناعية.

فيما حقق الفريق العلمي المشارك في أولمبياد الفيزياء الدولي الـ47 الذي أقيم في مدينة زيورخ السويسرية خلال الفترة من 11 وحتى 17 يوليو 2016م، ثلاث ميداليات (فضية، وبرونزيتين) وشهادتي تقدير.

وكانت نتائج الأولمبياد على النحو الآتي: حصل الطالب فيصل بن فهد السيف من تعليم الرياض على الميدالية الفضية وهي أول ميدالية فضية يحققها طالب عربي في الأولمبياد الدولي للفيزياء، وحصل الطالب يزن بن محمد المجنوني من الجبيل الصناعية على الميدالية البرونزية، وحصلت الطالبة غادة بنت محمد طه الشعلان من تعليم الرياض على الميدالية البرونزية وهي أول طالبة عربية تحقق ميدالية في تاريخ أولمبياد الفيزياء الدولي، فيما حصل على شهادتي التقدير الطالب غسان بن عبدالغفار الجاوي من تعليم جدة، والطالب فيصل بن خالد الهاجري من الجبيل الصناعية.

يذكر أن هاتين المشاركتين للمملكة ممثلة في وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» وتهدفان إلى تقديم صورة مشرفة للمملكة للمنافسة الجادة على المراكز المتقدمة ومواصلة تحسين التصنيف الدولي العلمي لها.