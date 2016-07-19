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ثلاثة آلاف صك صدرت خلال الفترة المسائية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض

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أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض 3018 صكا خلال الفترة المسائية التي بدأ العمل بها مطلع شهر جمادى الأولى الماضي.

إلى ذلك، باشرت المحكمة، الاثنين الماضي استقبال مراجعي الدوائر الإنهائية في شمال الرياض وتصديق عقود النكاح للسعوديين خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف وحتى الثامنة لمدة شهرين عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني لقضاة المحكمة بالعمل خلال الفترة المسائية للنظر قضايا الإنهاءات من دون غيرها من الدعاوى خدمة لمراجعي المحكمة، وتيسيراً عليهم خصوصاً الموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي الذين لا يتمكنون من مراجعتها في الفترة الصباحية، ولإتاحة الفرصة للجميع لإنهاء معاملاتهم.

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