الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقديم على 1612 وظيفة صحية

دعت وزارة الخدمة المدنية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة البالغ عددها (1612) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان يتضمن الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات شغلها من قبل الجهات الحكومية حتى تاريخ 13 / 10 / 1437هـ، ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلنة وفترة التقديم وشروط التقديم عبر موقع الوزارة من خلال الرابط (http://www.mcs.gov.sa).

وستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت، وتؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية، ومن يتم إعلان اسمه يراجع أي من فروع أو مكاتب الوزارة مصطحباً أصول المستندات لاستكمال مسوغات التعيين ومن لم يراجع أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الرغبة بالتوظيف.