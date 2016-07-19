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4 طرق سحرية لتفادى الإصابة بالزهايمر

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4 طرق سحرية لتفادى الإصابة بالزهايمر 4 طرق سحرية لتفادى الإصابة بالزهايمر
كثير من الأشخاص يعانون من فقدان الذاكرة المرتبطة بالعمر أو نتيجة للإصابة بالأمراض مثل مشاكل المخ أو عدم التغذية الصحيحة.

وفى هذا السياق، كشف تقرير حديث للدكتور دانيال أمين، الطبيب النفسى المشهور الأمريكى ومؤلف العديد من الكتب الأكثر مبيعًا بما فى ذلك "دماغك ترتبط بحياتك" نشر الموقع الأمريكى 'Newsmax Health"، 4 طرق سحرية وبسيطة يمكنها تفادى الإصابة بمرض الزهايمر أو فقدان الذاكرة:

• الحصول على الكثير من النوم:


>أوضح الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم يرفع من خطر الإصابة بالعته بمعدل 3 أضعاف، لذلك إذا كنت تشخر بصوت عالٍ يجب عليك علاجه.

• الحد من تعاطى الكحول


>الكحول يقتل خلايا الدماغ لذلك يجب التخلى عن استخدامه.

• تناول الفيتامينات يومياً


>لتجنب الزهايمر يجب تناول الفيتامينات D و E والمغنيسيوم، بالإضافة إلى تناول زيت السمك يومياً.

• تناول الصحية "


>تناول الدهون ضرورى لصحة الدماغ، وخصوصا الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون والجوز والأفوكادو، وزيت الزيتون، وحتى الشوكولاته الداكنة، دون أى إضافات، مثل السكر أو منتجات الألبان.

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