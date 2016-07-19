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صراع الصفقات - جوارديولا يحاول إقناع بيليرين بالانضمام لمانشستر سيتي

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صراع الصفقات - جوارديولا يحاول إقناع بيليرين بالانضمام لمانشستر سيتي صراع الصفقات - جوارديولا يحاول إقناع بيليرين بالانضمام لمانشستر سيتي

يحاول بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي إقناع هيكتور بيليرين مدافع أرسنال بترك فريقه والانضمام للفريق السماوي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت أن الدولي الإسباني بيليرين غير سعيد في نادي أرسنال ولذلك يحاول جوارديولا إقناعه بالانضمام لمانشستر سيتي".

ويرتبط بيليرين بعلاقة قوية مع مواطنه جوارديولا الذي تولى تدريب مانشستر سيتي في الصيف الحالي خلفا للمدرب التشيلي مانويل بيلليجريني حسبما أشارت الصحيفة.

ويبحث جوارديولا عن التعاقد مع ظهير أيمن مميز بعدما فشلت مفاوضاته مع نادي بايرن ميونيخ للتعاقد مع لاعبه جوشوا كيميتش.

بيليرين البالغ من العمر 21 عاما والحاصل على جائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي تلقى عدة عروض من أندية برشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان. ولكن أرسنال رفض كل ذلك ومتمسك باللاعب.

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