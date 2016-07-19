مؤتمر زيدان - لا نستعجل الصفقات.. وهذا موقفي من إقناع بوجبا ' الذي حدد مستقبله '

"أمامنا الكثير من الوقت حتى غلق باب الانتقالات الصيفية لذلك لا نستعجل التعاقد مع لاعبين جدد".. هذا كان رد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سؤاله حول صفقات ريال مدريد الصيفية.

وعقد زيدان مؤتمرا صحفيا بعد وصول ريال مدريد إلى مدينة مونتريال في كندا التي تستضيف معسكر الفريق الإسباني استعدادا للموسم الجديد.

وقال زيدان: "لا يزال أمامنا الكثير من الوقت لنفكر في أسماء اللاعبين والمراكز التي تحتاج للتدعيم من أجل التعاقد معهم، الوقت كافي حتى نهاية شهر أغسطس".

وعن احتمال تعاقد ريال مدريد مع بول بوجبا نجم يوفنتوس ومنتخب فرنسا رد قائلا: "بوجبا لاعب مميز وأي فريق يتمنى أن يتعاقد معه لكنه حتى الآن لاعبا في يوفنتوس ورغبته فقط هي التي ستحدد مستقبله سواء بالبقاء مع يوفنتوس أو الرحيل لأي نادي آخر".

وأضاف: "أنا أحب بوجبا وعلاقتي به قوية لكن لا أستطيع أن أقنعه باللعب لريال مدريد، أعتقد أنه حدد مستقبله وسيعلن عنه في وقت قريب".

ثم انتقل للحديث عن مستقبل بعض اللاعبين في الفريق: "جيمس رودريجيز مميز ومهم جدا بالنسبة لنا، الموسم الماضي لم يشارك كثيرا نظرا لظروف الفريق الصعبة والتنافسية، لكني سأعقد معه جلسة فور عودته من العطلة الصيفية لأنه سيكون مؤثرا مع الفريق في الفترة المقبلة".

واستكمل: "أنا سعيد جدا بعودة ألفارو موراتا لريال مدريد هو لاعب مميز ويمنحنا قدرة على اللعب بأكثر من طريقة وهذا مفيد جدا للفريق".

واختتم زيدان بالحديث عن خسارة منتخب فرنسا لبطولة الأمم الأوروبية أمام البرتغال قائلا: "بالتأكيد حزين لخسارة فرنسا البطولة وكنت أتمنى أن نتوج باللقب، لكن المنتخب قدم أداء مميز في البطولة مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين".

ويقضي ريال مدريد 10 أيام في كندا يلعب خلالهم 3 مباريات ودية أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ.