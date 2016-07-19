أتليتكو مدريد: نقترب من التعاقد مع دييجو كوستا

كشف إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني عن الاقتراب من التعاقد مع دييجو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

وقال رئيس نادي أتليتكو: "عقدنا عدة صفقات مميزة والآن نسعى لتدعيم خط الهجوم".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "لسنا مهتمين بالتعاقد مع كارلوس باكا أو جونزالو إيجواين أو ماورو إيكاردي مثلما تشير التقارير الصحفية، فقط نقترب من التعاقد مع دييجو كوستا".

وأوضح "نأمل أن تتم الصفقة سريعا قبل نهاية الأسبوع الجاري".

وكان دييجو كوستا رحل عن أتليتكو قبل موسمين وانضم لصفوف تشيلسي الإنجليزي.

وأعلن أتليتكو مدريد يوم الاثنين عن التعاقد مع اللاعب الكرواتي سيم فيرساليكو الظهير الأيمن لفريق ساسولو الإيطالي.