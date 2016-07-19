تعرف على النظام الغذائي الصارم الذي وضعه جوارديولا.. ' ممنوع '

نشرت صحيفة ذا صن الانجليزية تقريرا عن النظام الغذائي الصارم الذي وضعه بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بداية من يوم الاثنين وحتى نهاية عقد المدرب مع الفريق.

جوارديولا منع كل الأطعمة السريعة عن لاعبيه وإجبارهم على التجمع بعد المباريات بساعة من أجل الأكل سويا على مائدة واحدة يعد محتوياتها طبيب التغذية الخاص والذي سيتم جلبه للمدرب.

المدرب الإسباني أخبر لاعبي الفريق السماوي بقرار منعهم من الخروج للعشاء بعد المباريات في المنزل أو في المطاعم مشددا على ضرورة التواجد للحصول على الوجبات مع الفريق بعد المباريات.

بايرن ميونخ أستجاب سابقا لطلبات المدرب الإسباني وتم بناء مطبخ كامل في حافلة الفريق من أجل إعداد الأطعمة طازجة للاعبين خلال رحلة العودة بعد المباريات.

جوارديولا شدد على منعه للبيتزا والتي كانت تعتبر الوجبة الأساسية والرئيسية للاعبين في غرف الملابس بعد المباريات كما سيتم منع أي وجبات غير صحية عن اللاعبين داخل غرف الملابس.

الطريف أن الموسم الماضي في بدايته أعلن المدير الفني لليستر سيتي كلاوديو رانيري عن مكافئة خاصة لمدافعي فريقه في حال خروجهم بشباك نظيفة في مباريات الدوري وذلك بعد أن رأى شباك فريقه تهتز في المباريات تواليا.

المكافئة كانت " بيتزا" من المدرب للاعبي خط دفاعه فور خروجهم بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي وذلك لتحمسيهم خصوصا أن الفريق كان يستقبل هدف أو أكثر كل مباراة في بداية الدوري.

وفي النهاية لم يحصد ليستر سيتي فقط الدوري في مفاجئة كبيرة ولكنه أيضا خرج كثاني أقوى خط دفاع في البطولة وهي مفاجئة أخرى لم تكن متوقعة نظرا لمستوى دفاعات الفريق في البداية قبل عرض "بيتزا رانيري"